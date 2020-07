„Zagłosuję przeciwko Andrzejowi Dudzie”. Hołownia z Trzaskowskim dziś o „ponadpartyjnej prezydenturze”

– Nie mam prawa powiedzieć dorosłym obywatelom RP, jak mają głosować, bo to oni mają podjąć decyzję – mówił Szymon Hołownia w środę, gdy podczas transmisji live na Facebooku internauci dopytywali go o deklarację w sprawie drugiej tury wyborów prezydenckich. – Odpuśćcie sobie to plemienne myślenie – apelował. Jesteście w towarzystwie wolnych ludzi, którzy będą sami decydowali, a my możemy im pomóc podjąć decyzję. Ja swoją decyzję podjąłem, więcej o tym nie rozmawiamy – mówił.

– Ja zagłosuję przeciwko Andrzejowi Dudzie, bo nie mam swojego kandydata – stwierdził. – Oddam głos ważny – zadeklarował. Zapowiedział obserwującym go osobom, by dziś słuchały Rafała Trzaskowskiego, ale zaznaczył, że nawet po tym nie należy oczekiwać jego innej deklaracji.

Wcześniej podobną deklaracje złożył na antenie Radiowej Trójki. – Powiedziałem, że oddam głos, będzie to głos ważny, nie zagłosuję na Andrzeja Dudę, co oznacza zagłosowanie na Rafała Trzaskowskiego, natomiast zrobię to, jak to mówią, bez przyjemności, dlatego, że nie mam w II turze swojego kandydata – mówił.

Hołownia z Trzaskowskim

Chwilę później w mediach społecznościowych Szymona Hołowni pojawiła się informacja, że dziś o godzinie 15:15 były dziennikarz i prezydent Warszawy będą mówić „wspólnie o ponadpartyjnej prezydenturze”.

Wyniki wyborów

W niedzielę 28 czerwca Polacy wybierali w wyborach powszechnych prezydenta. We wtorek rano poznaliśmy pełne oficjalne wyniki głosowania ze stu procent obwodowych komisji wyborczych.

Na pierwszym miejscu uplasował się Andrzej Duda, który zdobył 43,50 procent głosów. Drugie miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski z rezultatem 30,46 procent. Trzeci wynik uzyskał Szymon Hołownia, na którego głos oddało 13,87 procent wyborców.

Krzysztof Bosak zdobył 6,78 procent głosów, Władysław Kosianiak-Kamysz – 2,36 procent głosów, a Robert Biedroń – 2,22 procent. Na Stanisława Żółtka głos oddało 0,23 proc. wyborców, na Marka Jakubiaka – 0,17 proc., Pawła Tanajno – 0,14 proc., Waldemara Witkowskiego – 0,14 proc., a Mirosława Piotrowskiego – 0,11 proc.

Frekwencja wyniosła 64,51 procent. Zagłosowało 19 783 760 osób spośród 30 2054 684 uprawnionych do głosowania.

