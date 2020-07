Donald Tusk zwrócił się do wyborców Konfederacji. Co powiedział?

Odkąd Donald Tusk przestał pełnić funkcję szefa Rady Europejskiej, często komentuje bieżącą sytuację polityczną w Polsce. Tym razem polityk postanowił zwrócić się bezpośrednio do wyborców Konfederacji. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że Krzysztofa Bosaka poparło 6,78 proc. wyborców, a więc dokładnie 1 317 380 osób. „Do wyborców Konfederacji. Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z Wami wygrać. Z PiS-em wiele Was łączy, dlatego będą chcieli Was zniszczyć. Są w tym naprawdę nieźli” - stwierdził przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.

Duda i Trzaskowski o wyborcach Bosaka

Tuż po ogłoszeniu wyniku sondażu exit poll, Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zwrócili się do elektoratu Krzysztof Bosaka. – Bardzo niewiele dzieli nas z panem Krzysztofem Bosakiem. W bardzo wielu sprawach się zgadzamy. W wielu sprawach chcieliby, żeby było szybciej, radykalniej, zdecydowanie. To są prawa młodości, ale cel jest wspólny: silna, bezpieczna Polska – powiedział urzędujący prezydent. – Dziękuję Krzysztofowi Bosakowi i jego wyborcom. Jeśli chodzi o wolność gospodarczą mamy w większości takie same poglądy – stwierdził Rafał Trzaskowski.

Oświadczenie Liderów Konfederacji

Rada Liderów Konfederacji wystosowała oświadczenie, w którym pogratulowano wyniku Krzysztofowi Bosakowi (uzyskał 7,4 proc. głosów). Entuzjazm i wysiłek jaki podczas tej kampanii towarzyszył kandydatowi Konfederacji jest kolejnym krokiem w wielkiej zmianie politycznej, którą rozpoczęliśmy w ubiegłym roku – napisano. Jednocześnie kierownictwo Konfederacji poinformowało, że w drugiej turze wyborów nie udzieli poparcia żadnemu z kandydatów. Zachęcamy swoich sympatyków do głosowania zgodnego z własnym sumieniem i rozumem – podkreślono.

Sam Krzysztof Bosak powiedział podczas konferencji prasowej, że sam na pewno skorzysta z prawa do oddania głosu w II turze, jednak nie ujawni na kogo zagłosuje i w żaden sposób nie będzie tego sugerował. - To obóz rządzący, prezydent Andrzej Duda z jednej strony, a z drugiej strony Koalicja Obywatelska i Rafał Trzaskowski, powinien udowodnić, że na cokolwiek może być pożyteczny wyborcom Konfederacji - oświadczył.

