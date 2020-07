Oryginalny sposób wykorzystania banerów wyborczych Hołowni. „Przeczuwam pamiątkowy bestseller”

W trakcie kampanii wyborczej na ulicach polskich miast i wsi pojawiają się plakaty wyborcze poszczególnych kandydatów. Przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi sztaby polityków przygotowały specjalne banery z ich wizerunkami i hasłami wyborczymi, które zawisły na płotach, balkonach czy sklepowych witrynach. Każdorazowo przy tej okazji pojawia się problem usuwania materiałów wyborczych. Wielu kandydatów o tym zapomina, a banery jeszcze przez wiele tygodni po głosowaniu pozostają w przestrzeni publicznej.

Przy okazji poprzednich wyborów samorządowych część kandydatów decydowała się na oddanie banerów do schronisk dla zwierząt, aby wolontariusze mogli wykorzystać je jako ocieplenie na zimę do psich boksów. Na kreatywny sposób wykorzystania materiałów wpadli wolontariusze współpracujący z Szymonem Hołownią. Banery wyborcze postanowiono przerobić na torby, do których doszyto tęczowe rączki. „Próbuję zachęcać do rozpoczęcia bardziej masowej produkcji, przeczuwam sprzedażowo – pamiątkowy bestseller” – napisał kandydat na swoim profilu na Facebooku.