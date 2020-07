Wiceminister zdrowia zachęca do udziału w wyborach. „W pełni bezpieczne”

W czwartek rano resort poinformował o 371 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem (w tym 148 z woj. śląskiego) i śmierci 15 osób. Dzień wcześniej dane resortu mówiły o 382 nowych potwierdzonych zakażeniach, we wtorek o 239, w poniedziałek – 247, w niedzielę – 193, w sobotę o 319, w piątek o 285. W czerwcu jeden z rekordowych bilansów mówił o 599 przypadkach.

Badania u górników

Podczas konferencji przed siedzibą MZ Cieszyński przekazał, że zakażenia wykrywane na Śląsku są efektem kontynuowania badań przesiewowych górników i ich rodzin. – To są już głównie rodziny górników. Kopalnie wracają do pracy – powiedział. Zaznaczył, że jeśli spojrzeć na średnią z siedmiu dni, w całym kraju spada liczba zakażeń. – Po szczycie, który obserwowaliśmy w połowie czerwca, mamy wyraźny spadek zakażeń. To pokazuje, że działania, które prowadziliśmy, czyli duże badanie przesiewowe, dały swoje efekty – stwierdził. -Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w drugiej turze, bo wybory w naszej ocenie są w pełni bezpieczne – zaapelował.

Co z wyborami?

Cieszyński był też pytany o odniesienie się do apelu premiera do seniorów, by poszli na wybory, bo epidemia jest w odwrocie i nie ma się czego bać. – Liczba zachorowań spada i zakładam, że to pan premier miał na myśli, mówiąc, że wirus jest w odwrocie – powiedział.

Wskazał, że podczas I tury wyborów do wszystkich komisji trafiły środki ochrony osobistej. W II turze – jak mówił – będzie możliwość oddania głosu bez kolejki dla osób po 60. roku życia, osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi do 3. roku życia. Zmiany mają być zapisane w rozporządzeniu, które jest wydawane do ustawy o wyborach prezydenckich w 2020 r.

Zapytany, kto będzie tego pilnował, wiceszef MZ odpowiedział, że każdorazowo za organizację pracy w danym lokalu wyborczym odpowiada obwodowa komisja wyborcza. Na uwagę, że komisja nie może opuszczać lokalu wyborczego, zauważył, że pewne sprawy, jak przepuszczanie kobiet w ciąży czy osób starszych w kolejce, są dla wszystkich oczywiste. – Sankcji nie będzie. To rozporządzenie mówi o tym, w jaki sposób bezpiecznie i zgodnie z wymogami sanitarnymi zorganizować wybory. To, co dla wszystkich jest oczywiste, będzie zapisane w przepisach – wyjaśnił. Wyraził nadzieję, że ułatwienia m.in. dla seniorów przełożą się na jeszcze lepszą frekwencję niż w I turze.

Autor: Karolina Mózgowiec

Czytaj także:

Nowa Zelandia ogłasza „wyeliminowanie koronawirusa”. Są nowe przypadki, minister podał się do dymisji