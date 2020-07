Głosujący na Dudę w pierwszej turze nie muszą iść do urn 12 lipca? PKW odpowiada

Chociaż teoretycznie do tworzenia podobnych grafik byliby uprawnieni zwolennicy Andrzeja Dudy, którzy chcieliby, by w drugiej turze nie głosowano na Rafała Trzaskowskiego, to w mediach społecznościowych pojawiły się obrazki właśnie z prezydentem w roli głównej. Ich twórcy uprzejmie informowali, że osoby oddające głos w pierwszej turze na urzędujące prezydenta i noszące się z takim samym zamiarem przed drugą turą nie muszą 12 lipca iść do urn, ponieważ ich głos jest wciąż ważny i dopisywany do dorobku kandydata.

PKW dementuje

Co na to Państwowa Komisja Wyborcza? „Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że pojawiające się w serwisach społecznościowych informacje o tym, jakoby wyborcy głosujący w dniu 28 czerwca 2020 r. na kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, mieli nie uczestniczyć w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II turze wyborów), a w głosowaniu tym uczestniczą wyłącznie wyborcy, którzy oddali głosy na innych kandydatów, są nieprawdziwe” – czytamy w komunikacie.

Organ przypomniał również, że do udziału w drugiej turze uprawnieni są wszyscy wyborcy, a udział w pierwszej turze nie ma na to uprawnienie żadnego wpływu. „Ponadto tajność głosowania gwarantuje, że sposób głosowania wyborcy w dniu 28 czerwca 2020 r. nie może wpływać na jego uprawnienie do udziału w głosowaniu ponownym, ani na uwzględnienie jego głosu oddanego w tym głosowaniu” – dodano.