„Pójdę na Marsz Niepodległości, kiedy...”. Organizator odpowiada Trzaskowskiemu

– Ja pójdę na Marsz Niepodległości w momencie, kiedy będzie absolutna gwarancja, że będzie to marsz, który nie będzie wykorzystywany politycznie. Jasno o tym mówiłem od samego początku – zadeklarował w „Kropce nad i” Rafał Trzaskowski. Pytany o Marsz Równości stwierdził, że prowadząca program Monika Olejnik „zna jego stanowisko w tej sprawie” . – Co najważniejsze, uważam, że prezydent Rzeczypospolitej powinien dawać patronaty, walczyć o to, żeby było bezpiecznie, natomiast sam powinien stać poza wszelkim sporem politycznym – wskazał.

Co z wyborcami Bosaka?

Pytany o młodych wyborców, którzy w I turze poparli Krzysztofa Bosaka, Trzaskowski stwierdził, że od wielu takich osób słyszał deklaracje, że w II turze to na niego oddadzą głos. – Wiem, że dla młodych ludzi najważniejsza jest wolność, a obecny rząd PiS i prezydent z PiS jest zaprzeczeniem wolności. Walczą z opresyjnym państwem, więc mówię: tak opresyjne państwo, które chce podnosić podatki, będzie blokowane przez prezydenta Trzaskowskiego – stwierdził.

Bąkiewicz odpowiada

Na deklarację Rafała Trzaskowskiego dotyczącą Marszu Niepodległości odpowiedział jeden z organizatorów pochodów 11 listopada, Robert Bąkiewicz. „Od początku powtarzam, że Marsz Niepodległości jest wydarzeniem dla wszystkich patriotów. Jak już Pan Trzaskowski będzie stawiał Polskę na pierwszym miejscu, a nie Niemcy to serdecznie zapraszam” – stwierdził na Twitterze.

Czytaj także:

Duda i Trzaskowski szukają poparcia u Konfederacji. To musiało się tak skończyć. Zobaczcie memy