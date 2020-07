Andrzej Duda z nową inicjatywą. Chodzi o działalność organizacji na terenie szkół

– W Karcie Rodziny jest mowa o szeregu gwarancji jakie powinna mieć rodzina, a także o szczególnie ważnym prawie rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – powiedział Andrzej Duda na spotkaniu z wyborcami, nawiązując do dokumentu, który został opublikowany w pierwszej połowie czerwca. Prezydent podkreślił wówczas, że Karta Rodziny to nie tylko wsparcie finansowe, ale również „gwarancja programów, które zostały już wprowadzone”. Mowa tutaj m.in. o 500 plus, Mama plus czy wprowadzeniu bonu wakacyjnego na każde dziecko oraz objęciu opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Nowa inicjatywa prezydenta

– Składam prezydencki projekt, który jednoznacznie przesądza, że działalność wszelakich organizacji na terenie szkoły wymaga przede wszystkim zgody rodziców. Organizacje zobowiązane będą do przedstawienia wszystkich informacji o swoim działaniu – poinformował urzędujący prezydent na wiecu w Warszawie.

Podczas wystąpienia Andrzej Duda wspomniał także o organizacji nauki w dobie pandemii koronawirusa. – Edukacja domowa odbywała się w ostatnim czasie we wszystkich domach w Polsce. To działało dobrze. Nie mam wątpliwości, że rodzice powinni mieć ustawową możliwość korzystania z takiego rozwiązania – zapewnił polityk.

