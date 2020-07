Trzaskowski: Nie ma już Tuska w polskiej polityce. Przyszedł czas, żeby nie było też Kaczyńskiego

Rafał Trzaskowski stwierdził, że dzisiejsza choroba demokracji w Polsce polega na zajmowaniu się problemami, które są od dawna rozstrzygnięte. – Ja mam pytania od telewizji a propos 500+, wieku emerytalnego. Wielokrotnie o tym mówiłem i powtórzę jeszcze raz. 500+ jest bezpieczne. Nie ma podnoszenia wieku emerytalnego. To jest dawno rozstrzygnięte – zadeklarował.

– Ja powiem więcej – dosyć jałowych sporów. Nie ma już Donalda Tuska w polskiej polityce. Dziś przyszedł czas, żeby nie było też Jarosława Kaczyńskiego – mówił w Skierniewicach Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta wzywał, by zakończyć sztuczne i nieistniejące podziały.

Prezydent Warszawy stwierdził, że ma też dość hipokryzji i braku odwagi. – Wiecie co wymaga prawdziwej odwagi? Przyznanie się do błędu. Ja jestem w stanie powiedzieć prosto do kamer: tak, zmieniliśmy zdanie w sprawie 500 plus. Tak, nie podobały mi się hasła o ciepłej wodzie z kranu, choć woda z kranu akurat bardzo by się nam przydała – mówił Trzaskowski. Spytał, czy Andrzej Duda będzie miał tę odwagę, by powiedzieć, co mu się w rządach własnej partii nie podoba.

Pusta mównica

W Skierniewicach rozstawione zostały dwie mównice. Przy jednej z nich miejsce zajął Rafał Trzaskowski, druga z nich, z napisem "Andrzej Duda", pozostawała pusta. – Pewnie państwo się zastanawiacie, dlaczego stoi tutaj druga mównica. Niestety, ale pan prezydent Andrzej Duda boi się przyjść na debatę – oświadczył Trzaskowski, na co obecni na wiecu zareagowali okrzykami „do debaty” .