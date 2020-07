Wzmożona aktywność żony Trzaskowskiego na finiszu kampanii. „Do zobaczenia”

Małgorzata Trzaskowska na finiszu kampanii prezydenckiej postanowiła wzmocnić swoją aktywność. „W tych wyborach każdy głos się liczy. Każdy głos może zaważyć o zwycięstwie. Dlatego sama też ruszam w drogę, żeby spotkać się z Wami. Po raz pierwszy w tej roli, ale z radością i spokojem” – napisała żona kandydata, który w wyborach prezydenckich startuje z rekomendacją KO. „Wychowałam się w mniejszej miejscowości, uwielbiam ludzi, spotkania, jestem otwarta i uważam, że każda historia, tak jak każdy problem, są tak samo ważne” – podkreśliła we wpisie na Facebooku.

Trzaskowska zachęca do wzięcia udziału w wyborach

Małgorzata Trzaskowska zachęcała Polaków do skorzystania z czynnego prawa wyborczego, niezależnie od preferencji politycznych. „Oczywiście, będę namawiać do głosowania na Rafała, ale każdy głos jest tak samo ważny i potrzebny, więc niezależnie od tego, na kogo będziecie chcieli głosować, będę Was przekonywać do pójścia na wybory” – przekonywała.

Żona prezydenta Warszawy zaznaczyła także, że podczas spotkań z wyborcami będzie chciała rozmawiać „na temat naszych prawdziwych problemów”. W jaki sposób je definiuje? „Będziemy rozmawiać o edukacji, problemach klimatycznych, problemach związanych z ochroną zdrowia naszych dzieci. O wszystkim tym z czym i Wy i ja borykamy się na co dzień. Chcę być blisko Was i liczę na szczerą i prawdziwą rozmowę. Do zobaczenia!” – zapewniła Małgorzata Trzaskowska na zakończenie.

