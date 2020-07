Konfederacja apeluje do prezydenta Dudy. Chodzi o dekomunizacje środowiska Prawa i Sprawiedliwości

Posłowie Konfederacji podjęli temat dekomunizacji, bo jak sami twierdzą politycy popierający Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich m.in. na Twitterze, czy w innych miejscach w internecie stosują wobec nich szantaż, mówiąc, że „niepoparcie Andrzeja Dudy, to jest poparcie środowiska postkomunistycznego”.

– Prawdą jest, że w środowisku Platformy Obywatelskiej funkcjonują politycy o niechlubnej przeszłości PZPR-owskiej, ale prawdą jest również, że tacy politycy funkcjonują w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, w otoczeniu prezydenta Andrzeja Dudy – mówił Poseł Jakub Kulesza. – Hipokryzją jest przedstawianie tego tematu w kampanii wyborczej – dodał.

Kulesza zapewniał, że może wymienić szereg nazwisk członków PZPR, sędziów PZPR, którzy zasiadają w radach nadzorczych największych spółek, byli kandydatami Prawa i Sprawiedliwości nawet w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– Ukoronowaniem jest kandydat PiS, który nie dostał się w ostatnich wyborach do Sejmu. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zdekomunizowali listę PiS, ale został mianowany, wybrany do Trybunału Konstytucyjnego i prezydent Andrzej Duda odebrał od niego ślubowanie. Mowa o Stanisławie Piotrowiczu – mówił poseł Konfederacji.

Kulesza przekonywał też, że Konfederacja jest zwolennikiem systemowej dekomunizacji. – Dlatego na początku kadencji przedstawiliśmy projekt systemowej dekomunizacji systemu sprawiedliwości począwszy od takich organów jak Trybunał Konstytucyjny czy Sąd Najwyższy – mówił.

Apel o doprowadzenie do dymisji Piotrowicza

Posłowie zwrócili się też z apelem do Andrzeja Dudy. – Chcielibyśmy zaapelować nie o obietnice, bo w te absolutnie nie wierzymy. Ale gdyby Andrzej Duda ponownie został wybrany na urząd prezydenta, to dobrze by było, gdyby wreszcie swoje własne środowisko zdekomunizował, doprowadził do dymisji Stanisława Piotrowicza – ocenił Kulesza. – Zwłaszcza, że w Trybunale Konstytucyjnym jest opracowane orzeczenie, które ma na celu ratowanie polskich dzieci nienarodzonych. I to orzeczenie blokowane między innymi przez takich sędziów jak Stanisław Piotrowicz – dodał.