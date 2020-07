Marian Opania skrytykował Andrzeja Dudę. „Prościuch uzależniony od PiS-u”

Część polskich artystów i celebrytów nie ukrywa swoich poglądów politycznych. W dniu wyborów prezydenckich wiele gwiazd publikowało w mediach społecznościowych zdjęcia z lokali wyborczych z sugestią, na kogo oddali swój głos. W rozmowie z „Super Expressem” urzędującego prezydenta w ostrych słowach ocenił Marian Opania. – Będę głosował na Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego? Bo uważam, że Duda jest prościuch uzależniony od PiS-u – powiedział aktor.

Przeciwnego zdania jest jego kolega po fachu – Jerzy Zelnik. – Trzeba głosować na Andrzej Dudę, bo się sprawdził jako prezydent. To, że nie wszystko wykonał, to wiadomo, że to trzeba rozłożyć na dłuższy czas, marzenia, obietnice. Nie znam człowieka, który zaplanowałby bardzo intensywne działania i wszystkie wykonał w tym czasie, w jakim zaplanował – tłumaczył. W ocenie aktora Andrzej Duda to człowiek przepełniony miłością do ojczyzny i jest to coś, co ich łączy, bo obaj kochają ten kraj. – Robi wszystko, żeby się u nas działo lepiej, przede wszystkim dla rodzin, bo rodzina to jest podstawowa komórka społeczna – dodał. Według Zelnika ewentualne zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego mogłoby źle wpłynąć na sytuację w kraju. – Moim zdaniem kohabitacja się w Polsce nie uda. U nas ludzie raczej prą ku konfliktowi. Na najbliższe pięć lat życzyłbym sobie stabilizacji i realizowania planów, które mi się podobają i dlatego będę głosował na Dudę – zaznaczył.