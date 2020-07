Duda odpowiada na zaproszenie Trzaskowskiego: O Lesznie nic nie było mowy. To Trzaskowski ucieka

Po uroczystościach złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Nowej Dębie prezydent Andrzej Duda został zapytany przez dziennikarzy, czy weźmie udział w debacie w Lesznie, na którą zaprosił go Rafał Trzaskowski. „Arena Prezydencka” organizowana przez sztab KO miałaby się odbyć w poniedziałek 6 lipca wieczorem, w tym samym czasie co debata TVP w Końskich.

– W jakiej debacie w Lesznie? Ucieka pan Trzaskowski. O ile wiem kandydatów zapraszano do Końskich na debatę z mieszkańcami Końskich i myślę, że ta formuła jest ciekawa, że to mieszkańcy rzeczywiście będą zadawali pytania – odpowiedział. – O Lesznie nic nie było mowy do tej pory. Pan Trzaskowski ucieka do Leszna, nawołuje, ale to proszę wybaczyć – dodał.

Trzaskowski zaprasza Dudę

„Arena Prezydencka” ma odbyć się w poniedziałek 6 lipca w Lesznie o 20:30. Rafał Trzaskowski zaprosił na organizowana przez siebie debatę również Andrzeja Dudę. – Mam dla pana prezydenta dobrą wiadomość. Jutro o godzinie 20.30 w Lesznie organizujemy debatę prezydencką i zapraszam pana prezydenta serdecznie na tę debatę – mówił kandydat KO na prezydenta na niedzielnej konferencji prasowej w Częstochowie. – Zapraszamy dziennikarzy od lewa do prawa, będą mogli zadawać pytania na dowolne tematy. Ja na te pytania będę odpowiadał, mam nadzieję, że obok mnie będzie pan prezydent Andrzej Duda i również w takiej otwartej formule będzie odpowiadał na pytania – tłumaczył.

Mniej wiecej w tym samym czasie TVP organizuje prezydencką debatę, na której Rafał Trzaskowksi zapowiedział, że się nie pojawi. – To czas, by pokazać odwagę, a nie ustawki ze swoją telewizją, na którą przekazuje się grube miliardy – stwierdził kandydat KO. – Jak państwo wiecie, pan prezydent rzadko odpowiada na pytania na konferencjach prasowych. Zamiast tego organizowane są ustawki. Dokładnie taka sama ustawka szykuje się w Końskich, więc w takim wiecu nie będę brał udziału – oświadczył kandydat KO na prezydenta. – Byłem już w TVP, wszyscy wiemy, jakie pytania chce zadawać prezes Kurski i jakie sugeruje odpowiedzi. Warto byłoby, aby sam pan prezydent odpowiedział na pytania dziennikarzy, dobrze byłoby również, gdybyśmy sami sobie mogli nawzajem zadawać pytania – dodał prezydent Warszawy.

Jak będzie wyglądać „Arena Prezydencka” w Lesznie?

Szczegóły „Areny Prezydenckiej” organizowanej przez sztab Rafała Trzaskowskiego udostepnił na Twitterze poseł Cezary Tomczyk. Na wydarzenie zostało zaproszynych 15 redakcji wybranych przez sztab kandydata: TVN, Polsat, TVP, Onet, WP.pl, wPolityce.pl, PAP, Radio Zet, RMF RM, TOK FM, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” , „Do Rzeczy”, TV Trwam i „Najwyższy Czas”. Sztab zapowiada, że i inne redakcje zostaną zaproszone na wydarzenie.

Każdą redakcję może reprezentować jeden dziennikarz, który będzie miał możliwość zadania dwóch pytań. Maksymalny czas na zadanie każdego pytania to 30 s. Czas przewidziany na odpowiedź to 2 minuty. Kolejność zabierania głosu przez redakcje będzie losowana bezpośrednio przed spotkaniem.

Czytaj także:

Szumowski nie wskazał nowych gmin do głosowania korespondencyjnego. Wyłącznie takie w dwóch miejscach