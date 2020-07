Dolny Śląsk. Wywiesił baner Trzaskowskiego. Wandale zniszczyli mu dom

Na jednej z posesji znajdującej się w miejscowości Kolce w gminie Głuszyca na Dolnym Śląsku powieszono plakaty zachęcając do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Jeszcze przed pierwszą turą wyborów baner kandydata Platformy Obywatelskiej został zniszczony. Ktoś wyciął głowę polityka i położył do na wycieraczce. Z kolei na oknach domu napisano czarnym sprayem obraźliwe hasła m.in. „komusza zaraza”. Mieszkańcy postanowili nie wieszać nowego plakatu i powiadomić o sprawie policję.

Mimo tego, przed drugą turą wyborów po raz kolejny posesja została zaatakowana przez wandali. Pojawiły się kolejny napisy zrobione czarnym sprayem m.in. „tu nie ma Boga”, „czerwona zaraza”. – Nikomu nic złego nie zrobiliśmy. Nie mamy tu wrogów i żyjemy spokojnie. Nie wiem co się stało i skąd taka agresja jest w ludziach. Cały czas jesteśmy w stresie. Mamy nadzieję, że to się w końcu uspokoi, ale póki co jest ciężko – powiedział jeden z lokatorów.



Burmistrz Głuszycy podkreślił, że każdy tego typu akt wandalizmu powinien być bardzo mocno piętnowany i nagłaśniany. – Za chwilę, za tydzień, wrócimy do normalności, będziemy się widzieć na targu, w sklepie i w kościele i co? Będziemy dalej wrogami? No myślę, że nie – stwierdził Roman Głód.

