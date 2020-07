Morawiecki krytykuje Trzaskowskiego. „Farbowany lis (...) raz górę w nim bierze Tusk, raz Giertych”

– My musimy być zmobilizowani przeciwko tym farbowanym lisom, na czele z panem Trzaskowskim. Ja zastanawiam się czy pan Trzaskowski jak patrzy się rano i wieczorem w lustro, to poznaje czy to jest jedna i tak sama osoba. On potrafi zmieniać zdania częściej niż jego koledzy, niż Tusk, niż Budka, niż Rostowski – stwierdził Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Bytowa w województwie pomorskim.

Premier skomentował także sprawę braku porozumienia odnośnie organizacji debaty przed drugą turą wyborów prezydenckich. – Wiadomo, że Rafał Trzaskowski chce debaty pod osłoną swoich mediów, w większości zresztą mediów, które mu sprzyjają. Ale ja mam propozycję. Panie Rafale, niech pan odbędzie tę debatę najpierw sam ze sobą. Trzeba uzgodnić poglądy ze sobą, bo rano pan ma inne niż wieczorem. W debacie trzeba mieć jakieś poglądy, a on ma rano inne niż wieczorem – stwierdził Morawiecki. – To nie jest tak, że w nim raz górę bierze liberał, turboliberał, potem lewak, komunista jakiś, bo to też jest jego natura częściowo, a potem znowu konserwatysta, demokrata czy inny. Zasada jest dużo prostsza u pana Trzaskowskiego. Raz górę w nim bierze pan Tusk, raz pan Giertych, raz pan Rostowski, raz pan Balcerowicz. To są jego idole, to są jego przyjaciele – ocenił szef rządu.

„Widać, co to za nieudacznik”

Nie były to pierwsze krytyczne słowa szefa rządu pod adresem Rafała Trzaskowskiego. – Dla nas ważne jest to, żeby mówić prawdę. Kiedy wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski mówił o tym, że nie podwyższy wieku emerytalnego – dwa razy kłamie. Ponieważ pierwszy raz zapominał o tym, że był posłem, a drugi raz powiedział, że nie głosował przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego – stwierdził Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania w Olsztynie. Nawiązując do ubiegłorocznej awarii kolektora w oczyszczalni ścieków Czajka w stolicy, premier stwierdził, że prezydent Warszawy jest nieudacznikiem. – Trzaskowski zapomniał, że niemal zafundował mieszkańcom Płocka katastrofę ekologiczną. Widać, co to za nieudacznik. Skuteczność Andrzeja Dudy i nieudacznictwo, lenistwo pana Trzaskowskiego, to ten kontrast – powiedział szef polskiego rządu.