Awantura przed klasztorem z powodu plakatu Dudy. Opactwo wydało oświadczenie

W mediach społecznościowych udostępniono nagranie z nieprzyjemnego incydentu, do którego doszło w Wąchocku. Na krótkim filmiku widać awanturę między księdzem i dwoma mieszkankami miasta. – Zauważyłyśmy zakonnika przy plakacie Andrzeja Dudy. Ruszył za nami. Zdziwiło nas to, dlatego się zatrzymałyśmy, A on stanął przy nas. Wyglądało to tak, jakby pilnował plakatu i był oburzony, że tamtędy przechodziły. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa zaczęłyśmy nagrywać – powiedziała jedna z nastolatek w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Duchowny stwierdził, ż musi pilnować baneru prezydenta, ponieważ jest on zrywany i niszczony, a on nie pozwoli na to, aby bezcześcić głowę państwa. Na uwagę, że zrywane są także plakaty Rafała Trzaskowskiego, ksiądz odparł, że tamten nie wygra, chyba, że nie ma katolików w tym kraju. – Tamten jest tęczowy – powiedział. Po chwili doszło do ostrej wymiany zdań. Duchowny obrażał nastolatki i pokazywał im tzw. gest Kozakiewicza.

Brat ma problemy natury psychicznej

Do zdarzenia odniosło się Opactwo Cystersów w Wąchocku. W oświadczeniu wyrażono ubolewanie w związku z zachowaniem księdza. „W związku z pojawieniem się na jednym z portali społecznościowych filmiku, na którym jeden z członków naszej wspólnoty zakonnej zachowuje się w sposób nieprzystający mnichowi, wyrażamy nasze ubolewanie i przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się dotknięci postawą i słowami tego zakonnika” – stwierdzono. W dalszej części komunikatu dodano, że „wspomniany brat ma problemy natury psychicznej, co w dużym stopniu może tłumaczyć jego skandaliczne zachowanie”. Z treści oświadczenia wynika, że duchowny został upomniany, otrzymał także zakaz opuszczania murów klasztornych w godzinach wieczornych.