„Żona na zdjęciu. Kochanka ze struktur PiS w Bydgoszczy”. Poseł Szczerba krytykowany za tajemniczego tweeta

„Żona na zdjęciu. Kochanka ze struktur PiS w Bydgoszczy. Pokazywał się z nią, pół kancelarii wie, nie krył się z tym. Są zdjęcia z gór” – napisał na Twitterze poseł Michał Szczerba. Kogo miał na myśli? Użytkownicy portalu są pewni, że poseł chciał uderzyć w prezydenta Andrzeja Dudę. Do tego wniosku doszli na podstawie kilku kolejnych tweetów komentujących rewelacje Szczerby. Zwrócili uwagę m.in. na wpis Tomasza Lisa, który kilkadziesiąt minut po wiadomości polityka KO zapewniał, iż „kompletnie nie interesuje go prywatne życie pana Dudy”.

Komentujący sytuację użytkownicy Twittera są również pewni, że całe zamieszanie może jedynie zaszkodzić obozowi Rafała Trzaskowskiego. „Jeśli Totalni faktycznie chcą zagrać rodziną Andrzeja Dudy, to właśnie przegrali wybory” – pisał jeden z nich. „Panie pośle rozpoczyna pan bardzo niebezpieczną grę. Niebezpieczną dla pańskiego środowiska politycznego. Nawet w najbardziej brutalnej kampanii wyborczej nie warto przekraczać granic przyzwoitości” – podkreślał Jarosław Olechowski z TVP. Więcej komentarzy do wpisu posła Szczerby zebraliśmy poniżej. On sam nie skomentował jeszcze swojej wieczornej aktywności.

