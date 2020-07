Trzaskowski apeluje do Dudy o debatę trzech stacji. „Do rozmów nie jest gotowa telewizja, którą pan kontroluje”

Na wyborczym spotkaniu z mieszkańcami w Kędzierzynie-Koźlu Rafał Trzaskowski wystąpił obok pustej mównicy z podpisem „Andrzej Duda”. – Dzisiaj jest tutaj znowu, kolejny raz pusta mównica. Ja cały czas wzywam prezydenta Andrzeja Dudę na debatę, ale niestety pan prezydent nie chce do tej debaty stanąć. A dzisiaj dobrze by było stanąć do debaty – mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

Trzaskowski odniósł się też do dzisiejszej debaty organizowanej przez TVP w Końskich, na której sam się nie pojawi. – Bardzo ubolewam nad tym, że szykuje nam się dzisiaj kolejna ustawka w TVP, kolejny wiec pana prezydenta zamiast żebyśmy mieli szansę porozmawiać. I to nie porozmawiać o tym, co było, co już dawno rozstrzygnięte, tylko porozmawiać o tym, co ważne dla nas wszystkich, czyli o przyszłości. O inwestycjach tu i teraz, o ratowaniu miejsc pracy, o bezpieczeństwie, o służbie zdrowia. Niestety pan prezydent nie jest gotowy do tej rozmowy – ocenił prezydent Warszawy.

Kandydat KO ponowił też zaproszenie na organizowaną przez siebie dziś wieczorem w Lesznie „Arenę Prezydencką”. – Ja dzisiaj zaprosiłem redakcje od lewa do prawa na debatę prezydencką, na debatę, na której będzie można porozmawiać o przyszłości. Ta „Arena Prezydencka” mogłaby być areną prawdziwego sporu, zadawania sobie pytań. Ale niestety pan prezydent woli być na swoim wiecu – stwierdził Trzaskowski. – Ponawiam zaproszenie dla pana prezydenta – dodał.

Zaproszenie na debatę trzech stacji