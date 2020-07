Debata prezydencka przed drugą turą. Centrum Informacji TVP wydało komunikat

„W związku z zaproszeniem do udziału w tzw. Arenie Prezydenckiej, które wpłynęło do TVP informujemy, że przewidziana prawem i oczekiwana przez miliony Polaków Debata prezydencka organizowana przez TVP, zgodnie z kodeksem wyborczym i rozporządzeniem KRRiT, odbędzie się w Końskich w dniu 6 lipca o godzinie 21:00, o czym zainteresowane strony zostały poinformowane w określonym w rozporządzeniu KRRiT terminie” – podaje Centrum Informacji TVP w komunikacie opublikowanym w niedzielę 5 lipca.

W dalszej jego części przypomniano zapis z rozporządzenia KRRiT. „Jednocześnie w związku z notorycznie manifestowaną przez pana Rafała Trzaskowskiego niestabilnością poglądów lub stanu pamięci Telewizja Polska przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną, niezgłoszenie się kandydata w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z udziału w debacie” – czytamy dalej.

Debata w TVP – o której?

Debatę prezydencką w Końskich będzie można oglądać na antenie TVP1 oraz TVP Info. Transmisja rozpocznie się o 21.00. Do udziału w niej zostali zaproszeni kandydaci startujący w wyborach prezydenckich, którzy w pierwszej turze głosowania zdobyli największą liczbę głosów – Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Urzędujący prezydent potwierdził swoją obecność i zachęcał wyborców do oglądania debaty.

Debata prezydencka 2020 w TVP

Na wyborczym spotkaniu z mieszkańcami w Kędzierzynie-Koźlu Rafał Trzaskowski oceniał organizowaną przez TVP debatę. – Bardzo ubolewam nad tym, że szykuje nam się dzisiaj kolejna ustawka w TVP, kolejny wiec pana prezydenta zamiast żebyśmy mieli szansę porozmawiać. I to nie porozmawiać o tym, co było, co już dawno rozstrzygnięte, tylko porozmawiać o tym, co ważne dla nas wszystkich, czyli o przyszłości. O inwestycjach tu i teraz, o ratowaniu miejsc pracy, o bezpieczeństwie, o służbie zdrowia. Niestety pan prezydent nie jest gotowy do tej rozmowy – skomentował prezydent Warszawy.

Kandydat KO ponowił też zaproszenie na organizowaną przez siebie debatę w Lesznie. Odbędzie się ona również w poniedziałek 6 lipca. Rozpocznie się pół godziny wcześniej niż debata transmitowana w TVP. Rafał Trzaskowski apelował do urzędującego prezydenta. – Jeśli nie dzisiaj, nie jutro, to spotkajmy się na otwartej debacie, którą zorganizują trzy największe telewizje, tak jak pan sam chciał, i inne redakcje, żebyśmy mogli odpowiadać na pytania Polek i Polaków – powiedział Trzaskowski.

Debata prezydencka 2020 w Lesznie

Na jednej z konferencji prasowych prezydent Andrzej Duda został zapytany, czy weźmie udział w wydarzeniu organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego. – W jakiej debacie w Lesznie? Ucieka pan Trzaskowski. O ile wiem kandydatów zapraszano do Końskich na debatę z mieszkańcami Końskich i myślę, że ta formuła jest ciekawa, że to mieszkańcy rzeczywiście będą zadawali pytania – odpowiedział. – O Lesznie nic nie było mowy do tej pory – dodał.

