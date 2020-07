Tłumacz Google włącza się w kampanię wyborczą? Korwin-Mikke: Jak oni to zrobili?

Janusz Korwin Mikke w mediach społecznościowych zamieścił screen, na którym widać, że Tłumacz Google frazę „Duda szkodzi” przełożył w następujący sposób na język angielski: „Duda is okey”. W przypadku Rafała Trzaskowskiego tłumacz nie był już tak łaskawy. Fraza „Trzaskowski szkodzi” przekładana jest dosłownie na „Trzaskowski is harmful”. „Niesamowite – ale: sprawdziłem! Jak oni to zrobili???” – pytał w mediach społecznościowych poseł związany z Konfederacją.

Co ciekawe, opisywany błąd pojawia się jedynie w sytuacji, gdy nazwisko urzędującego prezydenta zostanie wpisane rozpoczynając dużą literą. Fraza „duda szkodzi’ nie zawiera wspomnianego błędu, ale tłumaczona jest na „damn thing is wrong”. Z kolei po wpisaniu „trzaskowski szkodzi” Tłumacz Google również ma pewne problemy. Wspomnianą frazę automatycznie przekłada na „Plesaskowski is harmful”.

To jednak nie koniec błędów

Warto zauważyć także, że błędy w tłumaczeniu pojawiają się również w zestawienia słowa „szkodzi” z nazwiskami innych polityków. Wspomniany wyraz w połączeniu z nazwiskami: Terlecki, Witek, Schetyna czy Tusk, jest tłumaczone na „is okey”, a w przypadku polityków – Mateusza Morawieckiego, Antoniego Macierewicza, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – Tłumacz Google frazę „(nazwisko) szkodzi” przekłada na „(nazwisko) is harmful”. Co ciekawe, zwrot „Kaczyński szkodzi” został przełożony na „Kaczyński hurts”, czyli „rani”.

