Dziś mija termin na dopisanie się do spisu wyborców. Tłok w miejscowościach turystycznych

Wyborcy, którzy w niedzielę 12 maja będą poza swoim miejscem zamieszkania, nadal mają możliwość głosowania w wyborach prezydenckich. Najpóźniej we wtorek 7 lipca można złożyć wniosek o dopisanie się do innego spisu wyborców przed II turą. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina, że do spisu wyborców można dopisać się tylko jeden raz. Jeśli wyborca dopisał się przed pierwszą turą wyborów, nie może dopisać się do innego spisu przed drugą turą. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Dlatego też przed urzędami w miejscowościach turystycznych pojawiają się ogromne kolejki, ponieważ osoby głosujące podczas wakacji, po powrocie do domu nie mogłyby wziąć udziału w wyborach.

Dopisanie się do wpisu wyborców przez internet

Wniosek o dopisanie się do spisu wyborców składamy w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos. Do spisu wyborców można się dopisać też przez internet. We wniosku należy podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, a także adres zamieszkania. Zaświadczenie o prawie do głosowania - do kiedy odbierać Do piątku 10 lipca w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców, można odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście, faksem lub mailem. Po jego otrzymaniu wyborca zostanie wykreślony ze spisu wyborców w dotychczasowym obwodzie. Warto pilnować tego dokumentu - po jego zgubieniu nie będzie możliwości zagłosowania ani w miejscu zamieszkania, ani w żadnym innym obwodzie.