Trzaskowski mówi o pogłoskach ws. likwidacji powiatów. Zapowiada swój sprzeciw

Na konferencji prasowej w Lesznie Rafał Trzaskowski twierdził, że o możliwej likwidacji powiatów przez PiS pisały wcześniej „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Do Rzeczy”. – To jest dla mnie jako samorządowca bardzo niepokojąca wieść. Niestety, jeżeli to prawda, wpisywałoby się to w filozofię PiS niszczenia samorządów, ograniczania ich prerogatyw – mówił w odpowiedzi na tę wiadomość kandydat KO. Jednocześnie zapytał jednak rządzących, czy aby na pewno owe doniesienia są prawdziwe.

Trzaskowski: To atak na Polskę powiatową

Nie czekając na odpowiedź na swoje pytanie, Trzaskowski kontynuował wątek niszczenia samorządów – tym razem od strony szpitali powiatowych, stawianych w stan upadłości. – To już jest atak na Polskę powiatową, natomiast w tej chwili pojawiają się doniesienia, że to jest zaplanowane działanie, i że rządzący chcą wydać prawdziwą wojnę samorządom, a jednym z kroków ma być likwidacja powiatów – oświadczył. – Chcę jasno powiedzieć: nie będzie na to mojej zgody – zapowiedział prezydent Warszawy, dodając informację o gotowości do weta w takiej sytuacji.

Szefernaker: Nie ma takiego projektu

Zapowiedź Trzaskowskiego wyśmiali politycy obozu rządzącego. „Wdzięczny jestem,że wiceprzewodniczący PO słyszy tylko takie głosy” – stwierdził europoseł Joachim Brudziński. Inni zwracają uwagę na fakt, że „tematy wydumane” wielokrotnie pomagały wcześniej PiS-owi, więc mogą sprawdzić się i w tym przypadku PO. Najpoważniejsze stanowisko w tej kwestii zajął pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem, Paweł Szefernaker. – Nie ma takiego projektu ustawy, o którym mówi Trzaskowski. Kandydat PO kolejny raz mija się z prawdą – dodawał.