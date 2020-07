Andrzej Duda: Polska rodzina będzie żyła na coraz wyższym poziomie

Jednym z punktów wtorkowego dnia kampanii Andrzeja Dudy było spotkanie ze strażakami w Szeligach nieopodal Ełku. – Dziękuję strażakom ochotnikom za ich służbę, za wolę i pragnienie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – mówił prezydent. Polityk zwrócił się również do mieszkańców miasta, skupiając się na planach swojej prezydentury. – Chcę doprowadzić do tego, żeby Polska była wszędzie jednakowo rozwinięta, (…) żeby szerokopasmowy internet dotarł do każdego domu, nawet w najmniejszej miejscowości – mówił cytowany przez Radio Olsztyn.

„Polityka sensytywna”

Prezydent ocenił także, że Polska będzie „państwem coraz zamożniejszym, będziemy mieli coraz więcej inwestycji, będzie coraz więcej płatnych miejsc pracy, a w efekcie tego polska rodzina będzie żyła na coraz wyższym poziomie” . – Chcę doprowadzić do tego, żeby polska rodzina żyła na takim poziomie jak rodzina na zachodzie Europy – zadeklarował. Głowa państwa chciałaby także, by Polacy nie musieli wyjeżdżać do pracy w krajach Europy Zachodniej tylko dlatego, że w Polsce nie ma warunków życia.

Andrzej Duda wyraził również pragnienie prowadzenia „polityki sensytywnej”, opierającą się na realizowaniu wszystkich potrzeb Polaków. – Taką właśnie politykę przez ostatnie lata realizowaliśmy i ja chcę tę politykę podtrzymywać – podkreślił prezydent dodając, że za jego kadencji nie zostaną cofnięte czy ograniczone programy i świadczenia wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

