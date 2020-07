Dziennikarz TVN nazwał Trzaskowskiego „diabłem”. Zwrócił się do wyborców Dudy

„Wyborco Dudy! Trzaskowski to diabeł! Żeby go wypędzić, musisz postawić znak krzyża przy jego nazwisku!” – napisał Marcin Meller w mediach społecznościowych. Internauci byli podzieleni. „Żałosny post. Nie jestem z elektoratu Dudy, ale dałby Pan sobie spokój z polityką i to taką na najniższym poziomie”, „Sami z siebie idiotów robicie” – komentują. „Jestem skłonny uwierzyć, że ten elektorat da się nabrać skoro potrzebują tłumaczenia pani Szydło, że trzeba ponownie iść na wybory i nie wystarczy, że raz byli i zagłosowali na Dudę”, „Dobre” – dodawali inni.

Wybory prezydenckie 2020

W niedzielę 28 czerwca Polacy wybierali w wyborach powszechnych prezydenta. Na pierwszym miejscu uplasował się Andrzej Duda, który zdobył 43,50 procent głosów. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski z rezultatem 30,46 procent. Ponieważ w pierwszej turze żaden z kandydatów nie zdobył ponad 50 procent oddanych ważnie głosów, było zarządzenie drugiej tury głosowania. Głosowanie odbędzie się 12 lipca.

Jak oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzyma kartę do głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Na karcie będą nazwiska dwóch kandydatów oraz informacja, jak oddać głos. Obowiązuje prosta zasada: stawiamy jeden znak X w jednej kratce wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata, na którego chcemy zagłosować.