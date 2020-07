Teść ocenia Trzaskowskiego w najnowszym spocie: Warszawiak, niby pięć języków…

– Poznałem Rafała, kiedy był posłem do PE, potem był w rządzie, potem prezydentem Warszawy, ale zawsze potrafił przekraczać bariery polityczne, które tak bardzo dzieliły Polaków – powiedział Paweł Kowal. – Paweł też zawsze chodził swoimi ścieżkami, dlatego się lubimy – odpowiedział w spocie polityk startujący z rekomendacją KO w wyścigu o prezydenturę. W dalszej części spotu pojawia się teść Rafała Trzaskowskiego. – Kiedy Gosia przyprowadziła do nas Rafała, nie miał lekko – Warszawiak, niby pięć języków, ale nieważne, w jakim języku mówi, ważne, co się mówi – powiedział. – To prawda, że na początku nie miałem łatwo na Śląsku – odniósł się do wypowiedzi ojca żony prezydent Warszawy.

Demokracja autorytarna?

W trwającym niespełna dwie minuty nagraniu wypowiada się także prezes stowarzyszenia społeczników Adriana, aktor Michał Żebrowski oraz sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim. Pod koniec spotu głos zabiera żona prezydenta Warszawy. – Rafał studiował dwa kierunki jednocześnie – pracowity, urodzony przywódca, a w domu? W domu panuje demokracja – powiedziała Małgorzata Trzaskowska. – Autorytarna – mojej żony – odpowiedział ze śmiechem Rafał Trzaskowski.