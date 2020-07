„Co wie rolnik z ryjem w zgniłych truskawkach?” Kampanijny profil Trzaskowskiego „polubił” obraźliwy wpis byłego piłkarza

Kowalczyk dodał obraźliwy wpis jako komentarz do słów Andrzeja Dudy w Końskich. Prezydent miał powiedzieć, że w UE rząd wynegocjował większe pieniądze na politykę rolną. Internauta dopisał do tego cytatu, że negocjacje w tej sprawie się jeszcze nie rozpoczęły. Były piłkarz podał ten wpis dalej i dodał: „Co wie rolnik z ryjem w zgniłych truskawkach? Ksiądz pedofil w niedzielę mu podpowie” . Pod postem Kowalczyka pojawiło się wiele niecenzuralnych komentarzy, głównie uderzających w jego wykształcenie czy prywatne problemy.

Tymczasem wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Fogiel zauważył, że wpis Kowalczyka polubił kampanijny profil Rafała Trzaskowskiego. Dla udowodnienia tego, zamieścił zrzut ekranu. „Być może za chwilę to polubienie zniknie. Usłyszymy, że to pomyłka. Ale ktoś obsługujący konto @trzaskowski2020 prawdopodobnie się nie przelogował, tak był zachwycony tym chamskim wpisem. To pokazuje bezmiar pogardy, jaki dla innych ma otoczenie Rafała Trzaskowskiego” – ocenił.