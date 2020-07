„Faszysta warszawski” na szubienicy. Ktoś przerobił plakat Trzaskowskiego

„To zdjęcie wisi między kościołem a cmentarzem, krótki odcinek, nie ma mowy, żeby okoliczny proboszcz tego nie widział i nie aprobował, choć gdyby wierzył w Jezusa a nie w Kaczyńskiego, to by pierwszy to zdarł i pouczał wiernych, że chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do rządów PiS, jest religią miłości a nie nienawiści”– napisała na Facebooku Magdalena Środa. Jej zdaniem takie incydenty są „zasługą” partii rządzącej oraz Andrzeja Dudy, który „obudził i utrwalił w Polsce postawy pełne nienawiści, podziałów, szczucia”. „Duży krok w kierunku faszyzmu” – podsumowała.

„Faszysta warszawski”

Środa dołączyła do wpisu zdjęcie baneru Rafała Trzaskowskiego wiszącego na drzewie. Ktoś dorysował na nim czerwoną szubienicę oraz ślady na szyi i czole kandydata KO w takim samym kolorze. Rysunek ma zapewne sugerować, jak zdaniem wandali, powinien skończyć prezydent stolicy. Oprócz tego na plakacie zamieszczono hasła takie jak „Ty zdrajco narodu polskiego” czy „Faszysta warszawski”.

Wpis publicystki doczekał się 3 tys. reakcji, 1,8 tys. udostępnień oraz niemal 400 komentarzy. „Pani Profesor, smutne i prawdziwe. I przerażające. Bo jeśli Adrian wygra, to jego aspiracje pospiesza w kierunku Erdogana” – czytamy w jednym z nich. „Mam wrażenie, że Polacy jeszcze nigdy nie byli tak strasznie przeciwko sobie nastawieni. I to jest najgorszy obraz naszego społeczeństwa” – napisał ktoś inny.

