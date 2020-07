Hołownia ocenił rozmowę z Trzaskowskim. „Nie był przekonujący w jednym punkcie”

Szymon Hołownia wystąpił w programie „Tak jest” w TVN24 gdzie przypomniał, że ciągle apeluje do swoich wyborców o pójście na wybory. Podkreślił przy tym, że Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski "nie są jego kandydatami". – Natomiast jeden z nich z całą pewnością poprowadzi Polskę w złą stronę. Co do drugiego nie wiem, czy poprowadzi Polskę w dobrą stronę, bo nie wykazał się ani programem, ani innymi elementami, które moim zdaniem są niezbędne w tym, żeby Polskę w dobrą stronę poprowadzić – ocenił. – Tak, zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego, bo nie zagłosuję na Andrzeja Dudę – dodał.

„Nowy standard w polskiej polityce”

Hołownię zapytano także o wideokonferencję z Rafałem Trzaskowskim, podczas której kandydat Koalicji Obywatelskiej odniósł się do kwestii takich jak „minimum bezpartyjnej prezydentury” czy „weta demokratycznego”. Były publicysta wyraził zadowolenie z samego faktu, że do takiej rozmowy doszło, ponieważ według niego jest to „nowy standard w polskiej polityce” polegający na tym, że „negocjacje czy rozmowy z politykami odbywają się po pierwsze jawnie, a po drugie opierają się o merytorykę, a nie poklepywanie po plecach” .