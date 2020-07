Beata Kozidrak zaapelowała ws. wyborów. „Nie siedźcie na d**ie”

Pierwsza transmisja na żywo i od razu ważny apel. Beata Kozidrak zamieściła na Instagramie relację, w trakcie której wystosowała apel do swoich fanów. – 12 lipca idźcie na wybory. Bardzo was o to proszę, bo to jest ważny dzień i również ważna wasza decyzja. Wiem, że mam bardzo dużo młodych fanów. Nie siedźcie na d**ie za przeproszeniem, tylko ruszcie się, idźcie. Polska, mój kraj, na to czeka – powiedziała piosenkarka.

Kozidrak podkreśliła, że otrzymywała propozycje pracy za granicą, ale mimo wszystko postanowiła zamieszkać na stałe w Polsce. – Zawsze wracałam do mojego kraju, bo to jest moje miejsce. Jeśli to czujecie, tak samo jak ja, to idźcie na wybory – dodała. W dalszej części transmisji artystka nie odnosiła się już do kwestii politycznych, a odpowiadała na pytania internautów. Piosenkarka opowiedziała m.in. o pracy nad książką, która nie będzie klasyczną biografią czy autobiografią. – W tej książce przeczytacie o ważnych fragmentach z mojego życia. Będzie śmiesznie – powiedziała wokalistka Bajmu o pozycji, której premierę zaplanowano na koniec roku.