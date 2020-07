Gra komputerowa z Trzaskowskim w roli głównej. Nowy spot Andrzeja Dudy uderza w kontrkandydata

„Rafał Trzaskowski – pogromca dobrych pomysłów, kolekcjoner złych rozwiązań, kandydat awaria. Czy na pewno chcesz zagłosować na chaos i bałagan?” – pytają sztabowcy Andrzeja Dudy, publikując spot na oficjalnym profilu #DUDA2020 na Twitterze. Najnowszy materiał wyborczy przygotowano w oryginalnej formie. Kandydat KO na prezydenta biegnie ulicami Warszawy w grze komputerowej. Już na początku przy pytaniu o to, czy jest gotowy, zaznaczana jest błędna odpowiedź – „nie”. Ekran ładowania poziomu zerowego to z kolei kolejne kolory tęczy, co nawiązywać ma do środowiska LGBT.

Główna gra toczy się na tle symbolicznie przedstawionej Warszawy. Widzimy więc PKiN, Kolumnę Zygmunta oraz... ścieki płynące bezpośrednio do Wisły. Rozgrywka jest prosta: z góry ekranu spadają decyzje do podjęcia, a postać z twarzą prezydenta miasta wybierać ma odpowiednie rozwiązania. Pierwsze dwa udaje mu się zaznaczyć dobrze, później jednak wybiera tyko te czerwone, w zamyśle autorów – negatywne.

Internautów raczej nie zachwycił spot stylizowany na grę wideo. Nazywają go m.in. „infantylnym” i „żałosnym”. Wielu dodaje też, że była okazja, by o wspomnianych w nim kwestiach debatować na poważnie, jednak obaj kandydaci nie doszli do porozumienia w tej kwestii, organizując „debaty” bez kontrkandydata. Zwrócono też uwagę na nazwanie złotego „złotówką”.