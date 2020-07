Trzaskowski wzywa Dudę do ujawnienia informacji na temat ułaskawień. Wyznaczył konkretny termin

– Lista ułaskawień przez prezydenta Andrzeja Dudy budzi mnóstwo wątpliwości i pytań. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jakich dokładnie przestępstw ta lista dotyczy –mówił Rafał Trzaskowski na konferencji w Trzciance. – Zwracam się z apelem do pana prezydenta o ujawnienie przede wszystkim informacji dot. trzech osób skazanych za handel narkotykami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, trzech osób, które zostały skazane za znęcanie się nad rodziną, oraz jednej osoby skazanej za morderstwo – wezwał.

Trzaskowski stwierdził, że ułaskawienia są bardzo ważnym elementem prezydentury i warto, żeby ten system był jak najbardziej przejrzysty.

– Nie chodzi o dane osobowe, tylko o kategorie przestępstw, żeby opinia publiczna mogła poznać wszystkie szczegóły – przekonywał Trzaskowski. – Niesłychanie istotne jest to, aby otrzymać informacje, czy na liście osób, które były ułaskawione, pojawiały się osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością albo wpłacające na fundusz PiS. Warto takie pytanie zadać i rozwiać wszystkie możliwe wątpliwości, czy na pewno nie ma tego typu przypadków, żeby mieć absolutną jasność, jakie kryteria kierują panem prezydentem przy podejmowaniu tak ważnych decyzji. Te decyzje są na tyle istotne, że system powinien był w pełni przejrzysty zwłaszcza co do kryteriów, zwłaszcza co do tego na podstawie jakich zaleceń pan prezydent takie decyzje podejmuje – dodał.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta podał termin, do którego jego zdaniem Kancelaria Prezydenta powinna ujawnić takie informacje. – Zwracam się z apelem, aby informacje, o które występuję zostały przekazane do czwartku wieczorem, tak abyśmy mieli pełną jasność w najbliższych dniach – wezwał.