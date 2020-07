Andrzej Duda o Unii Europejskiej: Zawsze miałem do niej pozytywny stosunek

Podczas spotkania w Zastawie na Lubelszczyźnie głowę państwa zapytano o stosunek do Unii Europejskiej. – Zawsze miałem absolutnie pozytywny (stosunek do Unii Europejskiej) – odpowiedział Andrzej Duda cytowany przez RMF FM. Prezydent podkreślił, że najbardziej ceni „polskie wartości”. – Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, bardzo to cenię, sam wspierałem to, żebyśmy stali się członkiem Unii Europejskiej. Ale mam pełną świadomość, jestem realistą twardo stąpającym po ziemi, wiem o tym, że Unia – jak każde stowarzyszanie państw – to jest splot różnych interesów – dodał.

„Budowanie i rozwój”

Podczas środowej wizyty na Lubelszczyźnie pojawił się również w Białej Podlaskiej. – Proszę państwa o to, abyście poszli do wyborów. Jestem dumny z tego, że ostatnio frekwencja była tak wysoka – powiedział Andrzej Duda podkreślając też, że „nachodzące wybory przesądzą o tym, jaka będzie Polska” . – Moim wielkim planem na przyszłość jest budowanie i rozwój naszego kraju, to dlatego chcemy prowadzić te wielkie inwestycje – dodał. Polityk zadeklarował także, że chce „kontynuować politykę wspierania polskiej rodziny” tak, by „jej poziom życia podniósł się do takiego, na jakim żyją na zachodzie Europy” . – Chcę budować Polskę ambitną i silną – kontynuował.

