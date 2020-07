Uczestniczka debaty TVP kandydowała z poparciem PiS. „Absolutnie nie byłam podstawiona”

Jak twierdzili internauci, co najmniej trzech uczestników debaty w Końskich to osoby związane ze środowiskiem Zjednoczonej Prawicy, pojawiające się już wcześniej wokół polityków obozu rządzącego. Jedną z nich zidentyfikowali jako Katarzynę Serek, która do Rady Powiatu kandydowała z list KWW Prawi i Solidarni, popieranej przez Prawo i Sprawiedliwość. Innego mężczyznę rozpoznano jako działacza Solidarnej Polski. Kolejnego uchwycono na zdjęciu z europosłem Patrykiem Jakim.

Ta pierwsza postanowiła skomentować pojawiające się w sieci informacje, szczególnie zarzuty o wcześniejsze ustalenie pytań ze sztabem Andrzeja Dudy. – Absolutnie nie byłam podstawiona, nikt nie wpływał na treść mojego pytania – mówiła Katarzyna Serek. Zapewniała, że do studia TVP dostała się bez niczyjej pomocy. – Moje pytanie dotyczyło ważnej sprawy dla mieszkańców i dla mnie osobiście. W przeszłości przez 5 lat dojeżdżałam koleją do szkoły medycznej w Starachowicach. Kiedyś to świetnie funkcjonowało, a teraz nie mamy takiej możliwości. Dworzec jest właściwie nieczynny – mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak dodała, było to nawet pytanie z kategorii „niewygodnych” dla kandydata na prezydenta, ponieważ dotyczyło niezrealizowanej wciąż obietnicy wyborczej ze stycznia tego roku.

Debata w Końskich