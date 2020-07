Andrzej Duda apeluje do PSL Koalicji Polskiej i Konfederacji. „Spotkajmy się na spokojnie po 12 lipca”

Na początku wystąpienia prezydent podkreślił, że najbliższe dni zadecydują o tym, w jakim kierunku będą zmierzały „polskie sprawy” . Andrzej Duda wyliczył programy socjalne, które zostały wprowadzone za czasów PiS-su, m.in. 500 plus, obniżenie progu podatkowego dla najmłodszych, 300+ czy bezpłatne leki dla seniorów. – To był czas, w którym rekordowo obniżyliśmy bezrobocie, było najniższe od 30 lat, a gdy przyszedł koronawirus, zaczęliśmy ratować polskich przedsiębiorców – wskazał.

– Te wszystkie działania były możliwe dzięki temu, że to był czas dobrej współpracy między prezydentem RP, a obozem Zjednoczonej Prawicy – zaznaczył prezydent. Wskazał, że w tym czasie były też „sprawy sporne” . – Ale w większości spraw ważnych dla obywateli, pozytywnej zmiany w życiu człowieka, współdziałaliśmy. Ja popierałem prospołeczne działania – podsumował.

Zaznaczył, że wśród ludzi jest „wiele niepokoju” o to, czy będzie możliwe dalsze prowadzenie stabilnej polityki, a co za tym idzie, powrót do normalności sprzed pandemii koronawirusa. Andrzej Duda wskazał, że według prognoz specjalistów, już w przyszłym roku możliwy jest powrót do wzrostu gospodarczego.

– Żeby się tak działo, potrzebna jest odpowiedzialna polityka. Współdziałanie rozwija i buduje. Ja taką politykę chcę realizować – zaznaczył Duda. Dodał, że wybór jest między dalszą kooperacją, a sporem. – Po wyborach, które będę 12 lipca, kolejne wybory będą za trzy lata. Trzeba je wykorzystać na mądrą, prospołeczną politykę – tłumaczył prezydent.

Propozycja prezydenta

– Mam propozycję dla całej sceny politycznej, ale przede wszystkim dla tych, którzy podzielają wartości takie jak dobro rodziny, nasze tradycje, wspólnota, zrównoważony, spokojny rozwój kraju – mówił Andrzej Duda. Dodał, że są na scenie politycznej ugrupowania, które podzielają te poglądy. – Chciałem w związku z tym zaapelować do polityków, środowisk PSL Koalicji Polskiej, Konfederacji. Szanowni państwo, spotkajmy się na spokojnie po 12 lipca. Porozmawiajmy o tych sprawach, które są dla Polski najważniejsze – mówił. Podkreślił, że liczy na współpracę w kwestiach najważniejszych w „szerokiej koalicji polskich spraw” .

II tura wyborów

Przypomnijmy, że druga tura wyborów prezydenckich już w niedzielę 12 lipca. Urzędujący prezydent zmierzy się w niej z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Kampania zakończy się o północy z piątku na sobotę, kiedy to zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Oznacza to, że agitacja będzie trwać jeszcze tylko niespełna trzy dni.