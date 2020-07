Przewrotna deklaracja Wojewódzkiego.„Jestem za Polską, która nie będzie miała granicy z Niemcami, bo wybiorą prezydenta”

Kuba Wojewódzki w swoim wpisie poruszył m.in. temat mniejszości seksualnych, członkostwa Polski w Unii Europejskiej czy pandemii koronawirusa.

„Jestem za Polską, w której nikt się nie będzie szczepił na cokolwiek, bo nie. Jestem za Polską, w której LGBT powinno być rozwiązane i wyleczone. Albo odwrotnie. Jestem za Polską, w której premier odwołuje wszystkie choroby, a jak trzeba będzie to nawet Kazika z Listy Przebojów. Jestem za Polską, w której każdy kto nie chce być w Unii Europejskiej to może sobie wyjść” - napisał celebryta.

„Jestem za Polską, w której edukacja seksualna powinna być karana śmiercią”

W jego wpisie nie zabrakło także słów o relacjach Polski z sąsiadami i edukacji seksualnej. „Jestem za Polską, w której prezydent może mówić sobie to co chce a nie to co wie. Jestem za Polską, która nie będzie miała żadnej granicy z Niemcami, bo przyjadą i nam wybiorą prezydenta. Jestem za Polską, w której edukacja seksualna powinna być karana śmiercią albo nawet jeszcze czymś bardziej dotkliwym. Jestem za Polską, w której mieszkańcy wsi, emeryci oraz ci z wykształceniem podstawowym powinni wyznaczać cywilizacyjne standardy nowym pokoleniom” - dodał Kuba Wojewódzki.

„Generalnie jestem za Polską, której połowa nie powinna ukrywać, że ma ochotę przy*****olić tej drugiej. Dlatego idę głosować” - podsumował.