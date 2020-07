Wykop spytał, co Andrzej Duda oferuje bezdzietnym po 26. roku życia. Padło też pytanie o „bykowe”

Wykopowa sesja AMA (ask me anything – pytaj mnie o cokolwiek) była jedną z ostatnich w tej kampanii okazji, by internauci mogli poruszyć kwestie, które interesują ich najbardziej. Nic dziwnego więc, że cieszyła się ona sporym zainteresowaniem i budziła wiele emocji, co przejawiało się m.in. w ilości komentarzy czy negatywnych reakcji. Użytkownicy portalu zarzucali kandydatowi PiS, że odpowiada jedynie na łatwe pytania, takie jak o ulubione potrawy czy seriale. „Jestem tu na Wykopie już ładne parę lat. Chyba nigdy nie widziałem, żeby wszystkie odpowiedzi wykopka (Dudy) miały taka ilość minusów” – podsumował środowe AMA jeden z internautów.

Nie wszystkie poważne pytania internautów zostały jednak zignorowane. Andrzej Duda odpowiedział, zagadnięty o to, co ma do zaoferowania dla ludzi po 26. roku życia, którzy „nie mają dzieci i chcą się rozwijać”. „Wzrost wynagrodzeń w naszym kraju, a w związku z tym wzrost zamożności w naszym kraju. Jeszcze niedawno nie było pracy, a dzisiaj mamy taki stan, że od 2015 roku obniżyliśmy bezrobocie o połowę, średnie wynagrodzenie od 2015 roku wzrosło o ponad 20 proc., a płaca minimalna o 850 zł. Do tego obniżony podatek w pierwszej grupie podatkowej z 18 proc. na 17 proc., i CIT obniżony dla małych firm najpierw do 15 proc. a później do 9 proc. Chcę dalej realizować taką politykę” – odpowiedział prezydent. Zapewniał też, że nie podpisałby ustawy wprowadzającej „bykowe”, czyli podatek dla osób bezdzietnych.

