Gwiazdor „Pamiętników Wampirów” emocjonuje się polskimi wyborami. „Jestem dumny, że będę głosował”

„Jestem dumny z tego, że po raz pierwszy będę głosował w trwających wyborach na prezydenta Polski” – napisał w środę 8 lipca na Twitterze Paul Wesley. Jego krótka wiadomość doczekała się ponad 300 komentarzy i blisko 13 tys. polubień. W komentarzach natrafić można także na głosy polskich fanów, którzy gratulują aktorowi i wyrażają radość z jego zaangażowania w sprawy ojczyzny rodziców. Paul Wesley nie kryje też swoich preferencji politycznych, oznaczając polityka, którego wybierze. Już 28 czerwca ogłosił, że popiera Rafała Trzaskowskiego. Pisał na Twitterze, że kontrkandydat Andrzeja Dudy to „fajny gość” i ma jego głos.

Paul Wesley, czyli Paweł Tomasz Wasilewski to syn pochodzących z Polski Agnieszki i Tomasza. Aktor urodził się jednak już w New Brunswick w stanie New Jersey i całą swoją karierę związał z drugą ojczyzną. Największą sławę przyniosła mu rola Stefana Salvatore w serialu „Pamiętniki Wampirów”. Grał także w „Upadłych Aniołach”, „Braciach Oodie”, „Sile spokoju” czy „Córce Russellów”.

Przed ukończeniem 16. roku życia Paul Wesley często odwiedzał Polskę i pomieszkiwał u dziadków. O swoich korzeniach opowiadał m.in. w Plejadzie, kiedy pojawił się na Comic Conie w Warszawie. – Jestem Polakiem, mówię po polsku, choć często zapominam słów (śmiech), dlatego marzy mi się gra w tym języku. Chciałbym, żeby świat bardziej poznał ten rynek. Polskie kino i tak jest już szanowane na świecie – podkreślał.