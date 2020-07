PiS komentuje wpis Ochojskiej o karcie LGBT. „Trzaskowski niczym kameleon”

Podczas konferencji zaprezentowano spot „Dwie twarze Rafała Trzaskowskiego", w którym znalazły się wypowiedzi kandydata KO sprzed kilku lat oraz tych z czasów bieżącej kampanii przed wyborami prezydenckimi. Znalazły się tam wzmianki m.in. o związkach partnerskich, sprawach ekologii czy Marszu Niepodległości. – Rafał Trzaskowski się zmienia niczym kameleon. W zależności od tego z kim rozmawia i w jakiej kampanii uczestniczy, głosi poglądy całkowicie sprzeczne z tym, co mówi kilka miesięcy wcześniej – stwierdził podczas Adam Bielan, którego cytował portal 300polityka.pl.

Pytanie do Trzaskowskiego

Radosław Fogiel zaznaczył z kolei, że prezydent Warszawy zmienia swoje poglądy oraz je ukrywa. Wicerzecznik PiS dodał, że od czasu do czasu „ta dobrze naoliwiona, kampanijna maszyna, której głównym celem jest nieujawnienie tego, co myśli Rafał Trzaskowski zacina się” . Przytoczył także wczorajszy tweet Joanny Ochojskiej, która zadeklarowała oddanie głosu na prezydenta Warszawy, ponieważ ten „wprowadzi kartę LGBT w całym kraju" . – Najwidoczniej pani Janina Ochojska jest lepiej poinformowana niż większość wyborców w Polsce. Lepiej poinformowana niż chciałby to sam kandydat – ocenił.

Bielan podejmując ten temat zwrócił się do kontrkandydata Andrzeja Dudy. – Zadajemy pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu, czy zamierza wprowadzić kartę LGBT w całym kraju. Karta LGBT to nie tylko wprowadzanie bocznymi drzwiami, bez zgody rodziców zajęć z tzw. edukacji seksualnej, zajęć prowadzonych przez skrajnie lewicowe organizacje, ale to również szereg obowiązków nakładanych na przedsiębiorców – stwierdził rzecznik sztabu prezydenta.

Karta LGBT w całym kraju

Janina Ochojska w środę podzieliła się na Twitterze swoimi sympatiami politycznymi. Europosłanka zadeklarowała, że nie zagłosuje na Andrzeja Dudę, ponieważ ten zamiast przeznaczyć 2 mld zł na onkologię, wydał je na TVP. Prezydent nie zyskał sympatii założycielki PAH niespełnionymi obietnicami na temat stworzenia Funduszu Zdrowia, braku działań na rzecz niepełnosprawnych oraz „obrony godności protestujących nauczycieli i lekarzy” .

Europosłanka zamierza za to oddać głos na Rafała Trzaskowskiego, co podparła kilkoma argumentami. „Bo poważnie traktuje problem zmian klimatycznych. Bo proponuje inwestycje » za rogiem« . Bo proponuje program równych szans na rynku pracy. Bo wprowadzi kartę LGBT w całym kraju. Bo będzie prezydentem wszystkich Polaków” – napisała, a wspomnienie o karcie LGBT wywołało falę komentarzy.

W czwartek około godz. 11 Ochojska wstawiła kolejny wpis, nie usuwając przy tym poprzedniego. W nowym poście nie wspomniała jednak o karcie LGBT zastępując ten argument dbaniem o „najsłabszych i wykluczonych”. Komentujący od razu spostrzegli, że europosłanka tym razem przemilczała kontrowersyjny punkt.

