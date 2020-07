Wykop ocenia AMA z prezydentem Dudą. „Jest różnica między pytaniami na jakie odpowiedział, a na jakie nie”

Już początek prezydenckiej AMA nie wróżył dobrze. Andrzej Duda spóźnił się na zaplanowaną sesję pytań i odpowiedzi. Pojawiły się także problemy techniczne. Później z kolei zwracano uwagę na to, że prezydent chętnie odpowiada na proste i odległe od polityki pytania, a unika tych rozbudowanych czy kłopotliwych. Zauważono też, że kilka wygodnych dla polityka pytań padło z kont, które utworzono całkiem niedawno. Pojawiło się też oskarżenie o manipulację przy odpowiedzi dotyczącej szczepień. Powątpiewano wreszcie, by to prezydent sam odpisywał na pytania.

Najwyraźniejszym wyznacznikiem kiepskiej oceny sytuacji przez sztab Dudy okazały się jednak plusy i minusy (zwłaszcza te drugie) pod odpowiedziami kandydata PiS. Nawet całkiem żartobliwe riposty, które jeszcze pięć lat temu zostałyby docenione, tym razem wywoływały zdecydowanie negatywne reakcje. Użytkownicy Wykopu wyraźnie domagali się szczerych odpowiedzi na interesujące ich zagadnienia, podczas gdy sztab kandydata potraktował wydarzenie jako kolejną okazję do ocieplenia wizerunku i zdobycia kilku punktów popularności.

Jeden z użytkowników otworzył osobny wątek, w którym przedstawił swoje zastrzeżenia co do zaangażowania prezydenta w wykopowe AMA. „Zobaczcie sobie, jaka jest różnica między pytaniami na jakie odpowiedział kandydat, a na jakie nie odpowiedział. Każde nieco niewygodne pytanie zostało zignorowane” – pisał. „Wiecie co mnie w tym najbardziej boli? Otóż to, że okazuje się, że nie ma szans na zmianę. Andrzej Duda znów nie będzie prezydentem wszystkich. Będzie znów rozmawiał tylko ze środowiskami z jakimi się zgadza. Z tymi, którzy mają inne zdania, nie będzie dyskutował – będzie ich ignorował przez kolejne 5 lat tak jak to robił w czasie upływającej właśnie kadencji – ocenił.

Przeglądając AMA bezpośrednio na portalu Wykop.pl warto wiedzieć, że aby odsłonić wszystkie komentarze i pytania internautów, trzeba kliknąć przycisk „AMA” (najbardziej po prawej stronie, w rzędzie z sekcjami „najstarsze”, „najnowsze”, „najlepsze”). Dla ułatwienia w naszej galerii zebraliśmy screeny przykładowych pytań, na które Andrzej Duda odpowiadał oraz takich, które postanowił zignorować. Znajdziecie je na początku tekstu. na koniec warto zauważyć, że z twitterowego profilu Andrzeja Dudy zniknęła podawana wcześniej wzmianka o tym, że AMA na Wykopie w ogóle się odbyło. Usunięto też tweeta ze zdjęciami z tego wydarzenia.

