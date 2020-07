Awantura podczas wizyty Andrzeja Dudy w Katowicach. „Skur***”, „Wypier***”

„Kawka o poranku z mieszkańcami Katowic” – napisał Andrzej Duda na kampanijnym profilu na Twitterze. Prezydent ubiegający się o reelekcję do wpisu dołączył film, na którym rozmawia z mieszkańcami i pozuje do pamiątkowych zdjęć. W kolejnym poście polityk apelował do obywateli o wsparcie 12 lipca, podczas drugiej tury wyborów prezydenckich.

Jak relacjonuje Gazeta.pl, w Katowicach doszło do ostrej wymiany zdań między zwolennikami Andrzeja Dudy, a osobami, które nie oceniają w pozytywny sposób prowadzonej przez niego polityki. Słychać było obelgi: „Co takie gówniarze mogą wiedzieć, skur***”, „Wypier***”. W czasie spotkania próbowano także zniszczyć banery przygotowane przez przeciwników polityki Dudy. Na miejscu interweniowała policja.

Wybory prezydenckie 2020

W niedzielę 28 czerwca odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że na pierwszym miejscu uplasował się Andrzej Duda. Drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski. Ponieważ w pierwszej turze żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy oddanych ważnie głosów, konieczne było zarządzenie drugiej tury głosowania, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 12 lipca.

