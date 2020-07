Rafał Trzaskowski: Nie jestem za obowiązkowym szczepieniem przeciwko koronawirusowi

– Uważam, że obowiązkowe powinny być szczepienia tylko i wyłącznie dla dzieci tymi szczepionkami, które zostały sprawdzone na inne choroby zakaźne – stwierdził kandydat na prezydenta podczas konferencji prasowej w Warszawie.

– Jeżeli chodzi o kwestię koronawirusa, to po pierwsze – nie ma jeszcze szczepionki. Po drugie, na całym świecie trwa praca nie tylko nad szczepionką, ale nad lekarstwami i terapiami, które mogą okazać się stuprocentowo skuteczne – tłumaczył prezydent Warszawy. Dodał, że nawet jeśli szczepionka zostanie wynaleziona, „będzie musiał upłynąć długi, długi czas, nim ona będzie pewna” . – Na pewno nie będzie trzeba wprowadzać tu szczepień obowiązkowych – zaznaczył Rafał Trzaskowski.

Andrzej Duda też przeciw obowiązkowym szczepieniom na SARS-CoV-2

Przypomnijmy, że przeciwko obowiązkowym szczepieniom na koronawirusa opowiedział się Andrzej Duda podczas debaty w Końskich. Jedno z pytań zadanych wówczas przez mieszkańców dotyczyło tego, kiedy należy spodziewać się zakończenia pandemii koronawirusa i czy ewentualna szczepionka na COVID-19 będzie obowiązkowa. – Jeśli chodzi o szczepionkę: absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie, ja nigdy nie zaszczepiłem się na grypę, bo uważam, że nie – stwierdził Andrzej Duda.

– Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić. I uważam, że szczepienia na koronawirusa nigdy nie powinny być obowiązkowe. Kto chce, proszę bardzo, będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce – ten nie – wskazał. Dodał, że czy lek, czy szczepionka, powinny być dostępne w pierwszej kolejności dla seniorów, bo są w grupie ryzyka.

Swoje słowa prezydent tłumaczył później we wpisie na Twitterze. „Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa”– stwierdził.

Słowa prezydenta skrytykowało Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

