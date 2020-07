Na kogo Stanisław Żółtek zagłosuje w drugiej turze wyborów? „Rozum mówi mi jedno, a serce co innego”

Stanisław Żółtek, kandydat na prezydenta, na którego w pierwszej turze wyborów zagłosowało 45 419 wyborców, co stanowiło 0,23 proc. głosów stwierdził w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”, że „Andrzej Duda nie kandyduje w tych wyborach”, więc nie może na niego zagłosować. – Kandyduje partia PiS z Kaczyńskim na czele. Cała władza wykonawcza kandyduje i partia – ocenił Żółtek. – A władza, mam na myśli rząd i partię PiS, nie może mieć takiego wpływu na prezydenta – dodał.

Kandydat przyznał, że w kwestii głosowania w drugiej turze jest rozdarty. – Rozum mi mówi, żeby głosować przeciwko Dudzie, ale serce podpowiada, że nie mogę głosować w ogóle – zdradził. – Gdybym musiał zagłosować, tobym zagłosował na Trzaskowskiego – dodał i tłumaczył dalej swoje rozterki. – Na Dudę głosować nie mogę. Ale serce mi nie pozwala, mam zupełnie inny światopogląd niż Trzaskowski. Będę chyba musiał zachować się wbrew temu, co mówi mi rozum – stwierdził.

„Wielki chłop, to ludzie milej reagują”

Były kandydat na prezydenta przekonywał też, że zupełnie nie przeszkadzają mu memy z jego udziałem i sam ma ulubione. Przyznał, ze ludzie zaczęli go rozpoznawać na ulicy. – W sumie to wielki jestem i mam brodę – łatwo mnie zapamiętać. – stwierdził Żółtek – Ani razu nie spotkałem się nieprzyjazną reakcją. Nawet w sklepach jestem milej obsługiwany. Ale to chyba taki atawizm: jak wielki chłop, to ludzie milej reagują. Szczególnie kobiety – dodał.

