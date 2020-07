Stopień alarmowy BRAVO-CRP na terenie całego kraju. Od kiedy obowiązuje?

Stopień alarmowy BRAVO-CPR był wprowadzany już wcześniej, m.in. podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, a ostatnio podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich. Tym razem ostrzeżęnie będzie obowiązywało od 10 lipca br. od godz. 00:01, do 13 lipca br. do godz. 23:59.

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku wprowadzenia stopnia BRAVO-CRP realizowane są m.in. następujące przedsięwzięcia:

wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;

monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;

sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;

poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;

zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;

wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

„Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – podkreśla MSWiA.

Druga tura wyborów prezydenckich

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Lokale wyborcze będę otwarte w godzinach 7-21. Osoby, które wcześniej zgłosiły taki zamiar, mogą oddać głos korespondencyjnie.