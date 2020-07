Wybory już w niedzielę. Co zrobi Trzaskowski, gdy zacznie się cisza wyborcza?

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę 12 lipca. Opracowywane przez różne pracownie sondaże wskazują na to, że walka między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim będzie wyrównana. – Jest olbrzymia szansa wygrać te wybory. Jak nie teraz, to kiedy? – powiedział prezydent Warszawy, cytowany przez Polsat News. Polityk, który w wyścigu o prezydenturę startuje z rekomendacją KO, został zapytany, co zrobi, gdy rozpocznie się cisza wyborcza. – Będę miał wreszcie okazję porozmawiać z żoną i dziećmi – odpowiedział.

„Chcę prawdziwych zmian”

Rafał Trzaskowski w programie „Gość Wydarzeń” określił siebie mianem „człowieka kompromisu” i opisał, jaką prezydenturę zagwarantuje. – Chcę prawdziwych zmian, chcę silnego prezydenta, niezależnego – przekonywał polityk.

Prezydent Warszawy oceniał także zaangażowanie premiera i ministrów w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. – PiS-owski premier organizuje PiS-owskiemu kandydatowi kampanię zamiast zająć się pracą – powiedział Rafał Trzaskowski. Polityk odniósł się także do niemal identycznego zarzutu, który kierują w jego stronę, jako prezydenta stolicy, oponenci. Trzaskowski zapewnił wówczas, że chociaż on jest na urlopie, to jego zastępcy cały czas pracują. – Natomiast ja widzę wszystkich ministrów w terenie – komentował.

