Andrzej Duda o Rafale Trzaskowskim: Nie wiem, czy kiedykolwiek z nim rozmawiałem

W rozmowie z głową państwa youtuber pytał o wady i zalety jego konkurentów. Jako największy plus Rafała Trzaskowskiego prezydent wskazał, że „są kobiety, które twierdzą, że jest przystojny” . Pytany o największy minus kontrkandydata, Andrzej Duda zaznaczył, że „nie zna Rafała Trzaskowskiego” . – Nie wiem, czy kiedykolwiek z nim rozmawiałem. Chyba nie rozmawialiśmy – stwierdził prezydent. Zdziwiony Karol Paciorek odpowiedział, że „od tego są debaty” .

Trzaskowski alter ego Bosaka?

– Dopóki ktoś ma swoje poglądy, dopóki za nimi podąża, jest w nich stały, to my możemy się różnić, ja to rozumiem. Natomiast w ostatnim czasie pan Rafał Trzaskowski, mój konkurent, zmienił poglądy w sposób niesłychany. Jest to coś niesamowitego – ocenił Duda. Dodał, że „poważny polityk w ten sposób się nie zachowuje” . – Można powiedzieć, że w tym sensie jest takim alter ego Krzysztofa Bosaka, który w swoich poglądach jest stały i prezentuje je niezmiennie. I dla mnie to jest poważny polityk – wskazał prezydent. Dodał, że „w jakimś zakresie pogląd można oczywiście zmienić, ale nie we wszystkim” ,

Według Słownika Języka Polskiego PWN, alter ego to: