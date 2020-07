Holecka do prezydenta w TVP: Co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał?

Przedostatniego dnia kampanii wyborczej Andrzej Duda był gościem TVP. W rozmowie z Danutą Holecką urzędujący prezydent mówił m.in. o szczepieniach na koronawirusa. – Mówi pani o zmanipulowanej mojej wypowiedzi, gdzie z kontekstu wycięto jedno zdanie i odwrócono w związku z tym cały kontekst. Stworzono z tego twierdzenie zupełnie przeciwne. Nie jestem generalnym antyszczepionkowcem, bo tak to się popularnie nazywa, ale rzeczywiście podchodzę do tego zdroworozsądkowo. Są takie choroby, które faktycznie udało się prawie wyeliminować, właśnie dzięki szczepieniom. Są natomiast także szczepienia przeciwko grypie. Powiem otwarcie, ja się nigdy nie szczepiłem przeciwko grypie. Uważam, że jak zachoruję, to najwyżej będę chory – stwierdził polityk dodając, że jest sceptyczny wobec pomysłu obowiązkowych szczepień na koronawirusa.

„Wreszcie tak się dzieje, że realizacja polskich interesów stoi przed obcymi interesami”

Andrzej Duda nawiązał także do publikacji „Faktu” dotyczącej ułaskawienia osoby, która została skazana za czyny pedofilne. – Jestem atakowany przez media albo zagraniczne albo które niby są w Polsce, ale mają po prostu zagraniczny rodowód czy też zagraniczny kapitał. I to też pokazuje, o co się toczy gra w tej kampanii, tak. Bo jeżeli zagraniczne media mnie atakują, to znaczy, że ich mocodawcy zagraniczni są niezadowoleni z tego, jaką prowadzę politykę. Jeżeli są niezadowoleni, to znaczy, że interesy ich krajów, ich interesy nie są realizowane tak, jakby chcieli. Dlatego że są realizowane polskie interesy po prostu. Wreszcie tak się dzieje, że realizacja polskich interesów stoi przed obcymi interesami – stwierdził Andrzej Duda.

Andrzeja Dudy sposób na wygraną

W pewnej chwili prowadząca wywiad Danuta Holecka powiedziała, że według sondaży szanse Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego są wyrównane. – Co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? Bo rozumiem, że pan się stara o swoją wygraną? – zapytała urzędującego prezydenta. – Jeżdżę po Polsce i pytam ludzi, jak im się żyło przed 2015 roku, a jak zmieniła się ich sytuacja w ciągu ostatnich pięciu lat. Porównajcie i na tej podstawie wyróbcie sobie pogląd, która Polska była lepsza, czy Polska PO, czy ta, którą ja realizowałem – stwierdził. – Ja jestem za wszystko krytykowany przez opozycję, co buduje siłę Polski, także w przestrzeni europejskiej. Oni mają dziwne podejście, tworzą rezolucje przeciwko Polsce, występują przeciwko naszemu państwu i władzom tego państwa wybranym w demokratycznych wyborach – dodał Andrzej Duda.

