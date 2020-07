Kolejny sondaż przedwyborczy. „Kilka tysięcy głosów może przesądzić o wyniku”

Instytut Badań Pollster zapytał respondentów o to, na kogo oddadzą głos w najbliższą niedzielę. Sondaż zlecony przez „Super Express” wygrał Andrzej Duda, który cieszy się poparciem 50,72 proc. ankietowanych. Na Rafała Trzaskowskiego wskazało z kolei 49,28 proc. osób biorących udział w badaniu. Podczas badania okazało się również, że 4 proc. respondentów wciąż nie wie, na kogo odda głos.

„To my przekonamy niezdecydowanych”

– Wierzymy, że to my przekonamy niezdecydowanych. Pan prezydent bardzo dużo pracuje. Praca, praca i jeszcze raz praca do ostatniej sekundy – skomentował w rozmowie z „SE” Stanisław Karczewski z PiS. Przekonane o zwycięstwie jest także otoczenie prezydenta Warszawy. – Tysiąc czy kilka tysięcy głosów może przesądzić o wyniku. Wierzymy, że to Rafał Trzaskowski zwycięży – przekonywał wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

A jak kwestię najnowszego sondażu przeprowadzonego w dniach 8-9 lipca na próbie 1058 dorosłych Polaków oceniają eksperci? – Sondaż pokazuje, że to Duda jest lekkim faworytem, ale nie skreślałbym Trzaskowskiego. Obaj kandydaci stawiają na mobilizowanie swoich zwolenników, ale też walkę o głosy niezdecydowanych – stwierdził prof. Antoni Dudek, politolog z UKSW.

Czytaj także:

Sondaż przed II turą wyborów. Kto ma większe szanse na zwycięstwo?