Minister zdrowia zachęca do pójścia na wybory. „Definicja bliskiego kontaktu WHO mówi o 15 minutach”

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lipca. O urząd prezydenta ubiegają się obecny prezydent Andrzej Duda oraz kandydat KO Rafał Trzaskowski. W I turze otrzymali oni odpowiednio: 43,5 proc. oraz 30,46 proc. głosów. Minister Szumowski powiedział, że wybory są bezpieczne pod względem epidemiologicznym, a udział w nich mniej ryzykowny niż wyjście do sklepu, w którym wiele osób zapomina o noszeniu maseczek i trzymaniu dystansu.

– Zachęcam do pójścia na wybory z całą świadomością tego, co mówiłem wcześniej, że wybory tradycyjne są w epidemii trudne do przeprowadzenia. Nikt jednak, żaden ekspert, nie przewidywał właśnie takiego przebiegu epidemii, tego, że aktywnego wirusa będziemy mieli tak mało. Jak pokazują badania przesiewowe osób, które wyjeżdżają do sanatoriów odsetek zakażeń w tej grupie wynosi poniżej 1,7 promila. Są to znikome liczby. Mogę powiedzieć, patrząc na przebieg pierwszej tury wyborów i sytuację epidemiologiczną, że wyjście do sklepu, czy podróż autobusem, gdzie ludzie już zapomnieli o noszeniu maseczek, jest dziś bardziej ryzykowne – stwierdził.

– Po drugie definicja bliskiego kontaktu Światowej Organizacji Zdrowia mówi o 15 minutach przebywania w zamkniętym pomieszczeniu z osobą chorą. A czas, który spędzamy w lokalu wyborczym to średnio kilka minut. Dłużej robimy zakupy, w tłumie, bez maseczek. To groźniejsze niż pójście do lokalu – dodał.

Minister nawiązał też do udogodnień, które wprowadził przed II turą wyborów rozporządzeniem, przewidujących pierwszeństwo dla pewnych grup osób. – Wprowadziliśmy te ułatwienia, żeby m.in. osoby starsze nie stały na słońcu, w upale, na deszczu, w kolejce do lokalu wyborczego, tylko zagłosowały i wróciły spokojnie do domu, nie podejmując większego ryzyka – zaznaczył.

Przed II turą wyborów minister zdrowia znowelizował rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym. Przewiduje ono, że osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat i niepełnosprawni będą obsługiwani w lokalach wyborczych w pierwszej kolejności. Wyborcy nadal będą musieli pamiętać o środkach ostrożności, m.in. o obowiązku zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbicy lub części odzieży, skorzystaniu z płynu do dezynfekcji rąk lub przyjściu w rękawiczkach.

Autorka: Klaudia Torchała

Czytaj także:

Raport Ministerstwa Zdrowia. Wzrost zakażeń koronawirusem na MazowszuCzytaj także:

Będą obowiązkowe szczepienia na koronawirusa? Szumowski komentujeCzytaj także:

Szumowski: Jesienią czeka nas pilnowanie dystansu i noszenie maseczek