Plakat Andrzeja Dudy zawisł na krzyżu na Giewoncie. Interweniowali pracownicy TPN

„Czy to prawdziwa fotografia, czy fotomontaż? Nasz czytelnik, który nadesłał nam zdjęcie twierdzi, że dziś ktoś przyczepił baner z podobizną prezydenta Dudy do krzyża na Giewoncie” – mogliśmy przeczytać w środę 8 lipca na profilu „Tygodnika Podhalańskiego” na Twitterze.

W czwartek 9 lipca na szczyt udali się pracownicy TPN. Jak przekazała Paulina Kołodziejska z TPN, wspomnianego banneru jednak już nie było. Nie udało się także ustalić, kto mógł zawiesić na krzyżu reklamę jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich.

17-metrowy krzyż na Giewoncie postawiono w 1901 roku. Jest on wpisany do rejestru zabytków, co oznacza, że zostawianie na nim napisów czy oklejanie go i obwieszanie przedmiotami jest nielegalne.

