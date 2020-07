Morawiecki: Kiedy szef MSZ Izraela atakował Polskę, Trzaskowski podpisywał kartę LGBT

– Przez ostatnie dwa, trzy tygodnie rząd rozpatrzył kilkadziesiąt dokumentów, projektów ustaw, przyjął uchwały, rozporządzenia, sam podpisałem kilkaset dokumentów. Trzeba po prostu ciężko pracować, żeby godzić różne obowiązki. Natomiast moja obecność na szlaku kampanii jest czymś absolutnie oczywistym, ponieważ inaczej byłbym zupełnie niekonsekwentny. Uważam, że zmiana kraja jest możliwa tylko i wyłącznie z prezydentem Andrzejem Dudą – powiedział Mateusz Morawiecki w Polsat News.

Szef polskiego rządu dodał, że urzędujący prezydent zaprosił m.in. PSL i Konfederację do współpracy programowej. – Z późniejszego biegu wydarzeń będziemy mogli wyciągnąć odpowiednie wnioski i od woli współpracy po stronie innych ugrupowań politycznych obecnych w parlamencie, zależy przede wszystkim to jak bliska będzie ta współpraca – zapowiedział.

Padły także kolejne ostre słowa pod adresem Rafała Trzaskowskiego. – Rafał Trzaskowski należy niestety do tych, którzy w takiej sytuacji, kiedy np. w lutym 2019 roku Polska została brutalnie zaatakowana przez byłego już ministra spraw zagranicznych Izraela, to on w tym samym dniu, jak słyszałem, podpisał kartę LGBT. Trzeba się zająć obroną dobrego imienia, obroną stolicy, obroną Polski, a on w tym czasie idzie na zwolnienie lekarskie, podpisuje kartę. Tu jest świat na głowie poprzewracany – stwierdził premier.