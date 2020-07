Trzaskowski: PiS mówi, że nie mam polskiej duszy. Chce nam zafundować dokręcanie śruby

Podczas spotkania z mieszkańcami kandydat KO odniósł się do słów prezesa PiS, który stwierdził, że polityk nie ma duszy Polaka. – Ale chyba nie chodzi o mnie, bo pan prezes Kaczyński bardzo się boi i jest obrażony na połowę społeczeństwa. Gdy pan prezes jest w złym humorze, to mówi prawdę. A prawda jest taka, że chce nam zafundować dokręcanie śruby. Jasno mówi o tym, że jeżeli jego kandydat przegra, to on zabierze się za samorząd. Nie ma takiej możliwości, żeby w Polsce rządzonej przez PiS ktoś mógł zawdzięczać coś swojej ciężkiej pracy czy samorządowi. Wszyscy mają zawdzięczać wszystko partii rządzącej – tłumaczył.

W ocenie Trzaskowskiego Kaczyński mówi jasno, że będzie chciał zaostrzać prawo aborcyjne. – TVP przez cały czas straszy. Wygląda na to, że premier Morawiecki, który przez większość swojego życia pracował dla zagranicznych banków, teraz stał się największych wrogiem zagranicznemu kapitału. Straszy już nie tylko Niemcami, ale – w kontekście warszawskim – straszy też Francuzami, Turkami czy Włochami. Pan premier najwyraźniej jest w stanie położyć na ołtarzu kampanii absolutnie wszystko. Premier opowiada o tym, jakie są problemy po tym, gdy w Warszawie spadnie deszcz. A może by tak zainteresował się Doliną Baryczy? – mówił prezydent stolicy.

– Rządzący przez cały czas mijają się z prawdą. Trzeba jasno powiedzieć – to grupa nieprawdopodobnych hipokrytów. próbują nas uczyć czym jest rodzina i patriotyzm, a zabierają nam in vitro i uważają, że nie ma żadnego problemu z przemocą domową. Nawet jak dochodzi do najgorszych przestępstw wobec rodziny, to oni wolą bronić pedofila zamiast jego ofiar – stwierdził polityk.

